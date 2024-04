Borgo Sant’Antonio Abate | evade dai domiciliari | arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

daila polizia lo trova e lui si sottrae, l'indagato è ora in carcere per evasione e resistenza a pubblico ufficiale Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Rosaroll, hanno notato un soggetto che, alla loro vista, ha accelerato il passo per eludere il controllo. I poliziotti, dopo averlo prontamente raggiunto e bloccato con non poche difficoltà, hanno accertato la ragione del tentativo di fuga essendo l'uomo, 53enne marocchino, sottoposto agli arrestiper i reati in materia di stupefacenti. Pertanto, il prevenuto è stato tratto in arresto per il reato di evasione e resistenza a Pubblico Ufficiale.