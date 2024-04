Esalazioni tossiche vicino al Quirinale | 4 persone soccorse - evacuato l’hotel Barberin - chiuse le strade attorno a via Rasella

Leggi tutta la notizia su quotidiano

Roma, 23 aprile 2024 – Esalazione tossica nel centro di Roma con quattrorimaste finora colpite che sono dovute ricorrere alle cure mediche. L'episodio è avvenuto oggi a metà mattina, in via3,al palazzo del, dove è stata disposta l'evacuazione deli. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale per la messa in sicurezza dell'area e la viabilità della zona.Gli agenti del I Gruppo Centro Storico della polizia locale di Roma Capitale hanno chiuso via delle Quattro Fontane, da Piazzai a Viae via, da via delle Quattro Fontane a Via del Boccaccio. notizia in aggiornamento