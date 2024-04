(Di martedì 23 aprile 2024) Bologna, 23 aprile 2024 – L’attesa è finita: idisono pronti a prendere il via. A pochi giorni dalla lotteria dei play-in che ha sancito l’entrata nelle magnifiche otto di Maccabi Tel Aviv e Baskonia Vitoria, questa sera cominciano infatti i quarti di finale al meglio delle cinque partite, che metteranno in palio i quattro posti alle Final Four, le quali si disputeranno alla Uber Arena di Berlino dal 24 al 26 maggio prossimi. Ad inaugurare isarà la sfida delle 19,30 (match in diretta su DAZN e Sky Sport) che vedrà protagonisti il Panathinaikos Atene e il Maccabi Tel Aviv: gli ateniesi, che avranno il vantaggio del fattore campo, dopo un inizio di stagione altalenante sono riusciti a risalire la china e a piazzarsi alle spalle del Real Madrid primo della classe grazie anche a un roster di assoluto livello in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 67-57 Contropiede Milano e canestro di McGruder 67-55 Due su due ai liberi per Voigtmann 67-53 Risponde Bryant ed Efes che non molla 64-53 quarto quarto che parte con la tripla di Voigtmann Finisce finalmente un terzo quarto osceno di Milano che chiude 7-30 questi 10 minuti inguardabili e ora lo spettro dell’ennesimo ko è davanti a Messina e i suoi 64-50 Canestro di Bryant e +14 Efes 62-50 Pessima ... (oasport)

Milano , 11 aprile 2024 – Il momento della verità e dei verdetti è arrivato. Tra questa sera e domani si giocherà infatti il 34° ed ultimo turno della regular season di Euroleague, che vede le protagoniste anche le italiane EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna . La posta in palio è particolarmente alta soprattutto per l’Olimpia Milano , che scenderà in campo questa sera alle 20.05 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky ... (sport.quotidiano)

Eurolega, al via i playoff: orari e dove vedere le gare - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Sport in tv oggi (martedì 23 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - mentre nel basket sarà l’Eurolega a prendersi la scena. In tutto questo, prenderà il via il torneo di Madrid di tennis con i match di qualificazione del tabellone principale femminile in programma. Di ...oasport

Virtus batte Reggio 83-73 e vola in vetta alla classifica - Bologna, 22 aprile 2024 – La Virtus vince e convince. Battendo Reggio Emilia nel derby della via Emilia per 83-73, la formazione di Luca Banchi si conquista il primato in classifica. A due turni dal t ...ilrestodelcarlino