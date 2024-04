Eurolega | al via l' ultimo turno | dove vedere le gare di Milano e Bologna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 11 aprile 2024), 11 aprile 2024 – Il momento della verità e dei verdetti è arrivato. Tra questa sera e domani si giocherà infatti il 34° eddella regular season di Euroleague, che vede le protagoniste anche le italiane EA7 Emporio Armanie Virtus Segafredo. La posta in palio è particolarmente alta soprattutto per l’Olimpia, che scenderà in campo questa sera alle 20.05 (la gara sarà trasmessa in diretta su DAZN e Sky Sport) alla Stark Arena di Belgrado per affrontare in campo neutro il Maccabi Tel Aviv. La netta vittoria ottenuta la scorsa settimana nell’Euroderby contro la Virtus ha tenuto viva la fiammella di speranza dei meneghini di arrivare al decimo posto, l’valido per agguantare un posto ai play-in: il destino non è però pienamente ...