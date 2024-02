LIVE Anadolu Efes-Olimpia Milano 64-50 | Eurolega basket 2024 in DIRETTA | terzo quarto imbarazzante e i turchi scappano via

(Di venerdì 2 febbraio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA67-57 Contropiedee canestro di McGruder 67-55 Due su due ai liberi per Voigtmann 67-53 Risponde Bryant edche non molla 64-53che parte con la tripla di Voigtmann Finisce finalmente unosceno diche chiude 7-30 questi 10 minuti inguardabili e ora lo spettro dell’ennesimo ko è davanti a Messina e i suoi 64-50 Canestro di Bryant e +1462-50 Pessima palla persa di Mirotic e canestro facile per Jones 60-50 Tap-in vincente di Voigtmann 60-48 Due su due ai liberi per Willis echesempre più in undoveha segnato ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.00 Buonasera a tutti e benvenuti per la DIRETTA LIVE di Efes Istanbul- Milano , match valido per la ... (oasport)

La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201)), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti ...Per la venticinquesima giornata di regular seasondi EuroLeague, l'Olimpia Milano è arrivata giovedì in Turchia per affrontare l'Efes. A novembre ad avere la meglio ...Per la venticinquesima giornata di regular seasondi EuroLeague, l'Olimpia Milano è arrivata giovedì in Turchia per affrontare l'Efes. A novembre ad avere la meglio ...