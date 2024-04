Emissioni - -6,5% nel 202 - Italia ancora in corsa per gli obiettivi Ue al 2030

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 23 aprile 2024) In un’inversione di tendenza sorprendente, l’ha abbattuto le propriedi gas serra del 6,5% nel 2023, superando di gran lunga le aspettative e aprendo la strada al raggiungimento degli ambiziosiclimatici per il. Solo un anno fa, le previsioni erano tutt’altro che rosee: il ritmo di riduzione delleera troppo lento e si stimava che ci sarebbero voluti 200 anni per raggiungere il target del -55% rispetto al 1990. Ma il 2023 ha riscritto il copione: l’ha fatto passi da gigante, tagliando lepiù di quanto necessario per centrare gliche sembravano irraggiungibili a molti. E questo senza l’aiuto di fattori esterni come crisi finanziarie o pandemie. Questi dati incoraggianti emergono dal ...