Taglio emissioni da record in Italia nel 2023 - -6,5%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) L'ha segnato nelildidi gas serra più significativo mai registrato in una fase di crescita economica (escludendo gli anni della crisi finanziaria 2008-2009 e della pandemia). Con una diminuzione di 27 milioni di tonnellate, pari a -6,5% rispetto all'anno precedente, il Paese potrebbe tornare in traiettoria per centrare gli obiettivi europei al 2030. Per raggiungerli basterebbe tagliare ogni anno "solamente" 20 milioni di tonnellate di gas serra. È quanto emerge dalla quinta edizione del Rapporto "10 key trend sul clima" elaborato da Italy for Climate, rete di centri di ricerca e imprese promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile di Edo Ronchi. Ildelleè frutto di un mix di fattori: dalle temperature più elevate nei periodi ...