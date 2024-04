Ecco gli 80 euro di Meloni | una minestra riscaldata che forse neanche arriverà

(Di martedì 23 aprile 2024) Non c’è limite al peggio, questo sembra un proverbio adatto per capire l’azione del governoin campo fiscale. La nuova puntata dell’azione della scassinatrice dei conti pubblici, peraltro in ottima compagnia, ora si chiama bonus degli 80, una misura contenuta nella bozza del nuovo decreto di attuazione della delega fiscale. Il riferimento alla cifra non è ovviamente casuale. La prima ministra vorrebbe bissare con questo aiutino, a sconto, il successo elettorale allepee del 2014 di Renzi. In effetti con questa misura varata tre mesi prima delle elezioni il rottamatore, ora rottamato, fece il botto. Ora la destra, ma anche Renzi era di destra, copia malamente e ci riprova con un eguale fuoco di artificio fiscale. Una misura però a sconto. Renzi, truccando ampiamente i conti pubblici ad esempio con la sterilizzazione ...

La volata è lanciata. Le Olimpiadi di Parigi 2024 si avvicinano sempre di più e in attesa dei trials negli USA e in Australia, tali da rappresentare un chiaro indicatore prima dei Giochi, nel Nuoto tra le corsie tiene banco la posizione dell’Italia. Il Bel Paese ha concluso l’ultima rassegna iridata di Doha con 12 medaglie (record), di cui 2 ori, 5 argenti e 5 bronzi. Tuttavia, quanto è accaduto nell’impianto dell’Aspire Dome è da prendere con ... (oasport)

Sta facendo molto discutere la denuncia lanciata da Cinzia Tamburini, la mamma di un ragazzo da poco sedicenne che sta Cerca ndo per lui, senza successo, un lavoro stagionale a Rimini. Il ragazzo è uno studente del secondo anno di un liceo scientifico di Rimini. “Il lavoro stagionale, estivo, può essere una scuola di vita, un’occasione per mettersi in gioco”, spiega al Corriere la donna. “Ma c’è un cavillo che nei fatti sta tagliando fuori da ... (thesocialpost)

Per controllare che le auto rispettino la velocità , nuovi autovelox verranno sparsi per il territorio laziale onde evitare incidenti stradali anche gravi. A Roma e nel Lazio sempre più persone decidono di approfittare della festività del 25 aprile per fare Ponte , prendendosi così alcuni giorni per viaggiare e rilassarsi fuori la città. ShutterstockA rilevare la velocità e l’imprudenza dei conducenti ci sarà il telelaser , ovvero un ... (funweek)

Ecco gli 80 euro di Meloni: una minestra riscaldata che forse neanche arriverà - Non c’è limite al peggio, questo sembra un proverbio adatto per capire l’azione del governo Meloni in campo fiscale. La nuova puntata dell’azione della scassinatrice dei conti pubblici, peraltro in ot ...ilfattoquotidiano

Moviola Serie A, Chiesa a CM: 'Milan fuori controllo, giusti tutti i rossi. I rigori contro la Juve Ecco cosa penso' - Continua anche per questa giornata, come per tutta la stagione 2023-2024 l`appuntamento della nostra rubrica SOS Arbitri con Massimo Chiesa. L`ex arbitro internazionale,.calciomercato

Assegno di inclusione non pagato a 400 mila famiglie, Ecco perché - Assegno di inclusione, circa 400 mila famiglie tagliate fuori dal sostegno (a fronte di poco più di 600 mila nuclei beneficiari).money