Cerca lavoro per il figlio ma nessuno lo assume | Ecco perché La denuncia di una mamma

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 aprile 2024) Sta facendo molto discutere lalanciata da Cinzia Tamburini, ladi un ragazzo da poco sedicenne che stando per lui, senza successo, unstagionale a Rimini. Il ragazzo è uno studente del secondo anno di un liceo scientifico di Rimini. “Ilstagionale, estivo, può essere una scuola di vita, un’occasione per mettersi in gioco”, spiega al Corriere la donna. “Ma c’è un cavillo che nei fatti sta tagliando fuori da questa opportunità non pochi ragazzi, specie minorenni”. Trovare un posto diper la stagione estiva sta diventando un’impresa persino in Riviera, persino a Rimini. Contrariamente alla vulgata che vuole tutti i ragazzi sfaticati, sono invece tanti quelli che vorrebbero metter via qualche soldo con un lavoretto stagionale. “Già dall’inizio ...