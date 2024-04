Eccellenza Santi | Urbino - playoff in tasca Per noi un grande traguardo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Ingli ultimi dubbi saranno sciolti domenica prossima quando si scenderà in campo per l’ultima giornata ma la vittoria finale per Civitanovese, che ha 2 punti di vantaggio sul Montefano, sembra un fatto acquisito, cosi come potrebbe non subire modifiche l’attuale grigliacomposta oltre che dal Montefano, dal Chiesanuova, dall’e dal Castelfidardo. Qualche possibilità di reinserirsi è rimasta solo per la K Sport visto che il Castelfidardo (che ha 3 punti in più) è atteso da un match molto difficile sul campo dell’Azzurra Colli, team che deve cercare di vincere per non rischiare la retrocessione diretta considerando che il Monturano (ultimo a 1 lunghezza) cercherà i tre punti a Macerata (ormai salva). Certamente anche la K Sport ha una gara difficile (contro il Chiesanuova che potrebbe ambire al miglior posto ...