(Di martedì 16 aprile 2024) A due giornate dal termine la Civitanovese batte i rivali del Montefano e si assicura il primato con due punti di vantaggio sullo stesso Montefano e sul Chiesanuova. Un posto quasi assicurato nei playoff se lo prendono il Castelfidardo e l’, mentre per la K Sport nonostante il bel successo esterno a Montegranaro, gli spareggi promozione rimangono un miraggio. Sfortunata l’Urbania che comunque già dal turno precedente aveva messo in cassaforte la salvezza. Qui. "Partita difficile e condizionata dal grande caldo – commenta il giorno dopo il direttore generaleIvan–. Il Monturano si sta giocando la salvezza ed è salito addisputando una gara accorta senza però rinunciare a giocare. Queste sono partite che si sbloccano con un episodio e infatti è ...

Eccellenza. Il dg dell' Urbino Santi esulta:: "Che perla il gol di Dalla Bona»

