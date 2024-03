È il Viareggio dei Santini Ora rasenta l’Eccellenza

(Di domenica 24 marzo 2024) monsummano 01 MONSUMMANO (4-3-3): Grasso; Dal Porto (45’ st Covino), R. Citti, Agnorelli, Perillo; Dal Poggetto, Vitiello, Silvano (13’ st Goti); Ferrara, Sordi, Bertelli (18’ st Mancino). (A disposizione: Baldi, Saquella, Tardiola, Malucchi). All. Mirco Matteoni.(4-3-1-2): Carpita; T. Ricci (18’ st M.), Benedini, Bertacca, Sapienza; Benassi (18’ st C. Belluomini), Minichino, Marinai; Fazzini (36’ st Scaranna); Brega (43’ st Pizza), Chicchiarelli (18’ st G. Ceciarini). (A disposizione: G., D. Benedetti, Coppola, Lombardi). All. Stefano. Arbitro: Diego Bernardini di Piombino. Rete: 38’ st M.(V). Note: ammoniti Dal Poggetto, Sordi e Goti (M), Marinai, M.e G.(V). MONSUMMANO ...

Il Viareggio scappa in fuga e il Pietrasanta si candida per poter salire su treno playoff. È stato un sabato ottimo per le due versiliesi, che poi hanno ricevuto anche buone notizie domenicali coi ... (sport.quotidiano)

Balneari in lutto. È scomparsa. Bruna Gragnani - Il settore balneare di Torre del Lago piange la scomparsa di Bruna Rita Gragnani, figura storica del bagno Bruri. Circondata dall'affetto della famiglia, è deceduta all'età di 83 anni. Il funerale si ...lanazione

Tutti ct a parole. Ma l’alternativa chiede progetti - L'articolo di Tommaso Strambi evidenzia la tendenza italiana a criticare senza proporre soluzioni concrete, come nel caso del recupero di Viareggio e Forte dei Marmi. Le amministrazioni locali sono cr ...lanazione

Calcio a cinque, in C2 la Lucchese si prende la vetta con il 4-2 a Massarosa - Addio playoff per il Tau Futsal di C1. In C femminile spareggio per la vittoria del campionato fra Atletico Viareggio e Firenze Calcio a Cinque ...luccaindiretta