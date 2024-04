Diffidati Lazio-Juventus | giocatori a rischio squalifica in vista della finale di Coppa Italia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 aprile 2024) Idi: ecco iindi. Da una parte i biancocelesti, dall’altra i bianconeri: c’è in palio il pass per l’atto conclusivo e il 2-0 dell’andata pone la squadra di Allegri in una posizione di vantaggio, mentre i padroni di casa guidati da Tudor cercano la rimonta. Veniamo allora ai: ci sono cinqueche, in caso di qualificazionepropria squadra, verrannoti per lain caso di ammonizione in questa semidi ritorno. Per la, si tratta di Valentin ...