Diffidati Juventus-Lazio | bianconeri a rischio squalifica in vista del ritorno

(Di martedì 2 aprile 2024) Idi: ecco chi sono iindeldelle semifinali di Coppa Italia 2023/2024. Sono ben tre i giocatori di Allegri che dovranno stare attenti a non rimediare un cartellino giallo se non vorranno essere costretti a saltare la successiva partita dalla coppa nazionale contro i biancocelesti all’Olimpico: si tratta di Federico Gatti, Manuel Locatelli e Filip Kostic, ammoniti già contro il Frosinone ai quarti e dunque entrati in diffida per questo scontro all’Allianz Stadium. SportFace.

GIUDICE SPORTIVO - Serie A, una giornata di squalifica per sei calciatori - LOFTUS-CHEEK Ruben Ira (Milan): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). LUCCA Lorenzo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un ...napolimagazine

Serie B, giudice sportivo: maxi multe ad Ascoli e Cremonese. E otto giocatori squalificati - 29, comma 1 lett. b) CGS. BARBIERI Tommaso (Pisa): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). BELLEMO Alessandro (Como): per comportamento scorretto ...tuttomercatoweb

Pirlo: "Per il momento la Juve è in linea con il suo obiettivo stagione che è la Champions" - Andrea Pirlo, ex bianconero ora allenatore della Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando la situazione in casa Juventus. Ecco le sue dichiarazioni: "L'obiettivo principale della ...tuttojuve