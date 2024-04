Diffidati Lazio-Salernitana | biancocelesti a rischio squalifica in vista del Genoa

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) Idi: ecco chi sono iindel. La formazione di Tudor sfidano l’ultima in classifica per provare a tornare a vincere. C’è un solo diffidato che, qualora dovesse scendere in campo e rimediare un cartellino giallo, saràto dal giudice sportivo. Si tratta di Pedro: lo spagnolo dovrà fare attenzione a non essere ammonito o verrà fermato per il prossimo turno, vale a dire la trasferta contro la formazione rossoblù. SportFace.