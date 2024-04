Defibrillatore a Le Poggiola | incontro di formazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 aprile 2024) Arezzo, 23 aprile 2024 – Si è svolto nella sala del circolo parrocchiale a Leil corso diBLSD per l’uso corretto del. Cittadini a lezione per apprendere le tecniche di utilizzo del. Ottima partecipazione per il corso diorganizzato, su richiesta del Consigliere comunale Federico Rossi, dall'ordine degli infermieri della provincia di Arezzo e dall'Agenzia formativa Etrusco che hanno istruito circa 15 cittadini sulle tecniche di utilizzo delinstallato dall'Amministrazione comunale nella Piazza centrale del paese. Federico Rossi: "Leè cardioprotetta, grazie alla donazione del DAE da parte dell'Azienda Tecnosicurezza, da oggi anche i cittadini della frazione sono formati. Tutto ...