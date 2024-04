Def | Pd - ' aria fritt - governo a fari spenti con rischio manovra lacrime e sangue'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr (Adnkronos) - "La scelta deldi presentare un Def vuoto è una evidente fuga dalle assunzioni di responsabilità. Ci saremmo aspettati numeri rilevanti su temi sociali e economici, non c'è nulla". Lo ha detto Francesco Boccia in una conferenza stampa del Pd sul Def cui hanno preso parte anche i senatori dem Daniele Manca, Beatrice Lorenzin, Antonio Nicita e Antonio Misiani. "Chiediamo chiarezza, tutti i numeri del Def dell'anno scorso sono stati smentiti dai fatti. Oggi non sappiamo se le misure, tutte annuali e che noi abbiamo contestato, le troveremo nella", ha aggiunto il presidente dei senatori del Pd. "Siamo di fronte al primo vero fallimento di questodi destra, che rende il sistema fiscale inspiegabilmente vantaggioso per chi evade. Si lavora in senso opposto ai bisogni del Paese", ha spiegato ...