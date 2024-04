Def | Gimbe | nel 2024 ' aumento illusorio' spesa sanitaria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 16 aprile 2024) Una diminuzione di oltre 3,6 miliardi nel 2023 rispetto all'anno precedente, seguita da undi 7,6 miliardi nel, che però "è solo ', in quanto è in gran parte dovuto al fatto che non è stato perfezionato il rinnovo dei contratti dei dirigenti e dei contrattisti per il triennio 2019-2021, i cui costi non sono stati registrati nel 2023 e sono stati rinviati al". E' la Fondazione, con il suo presidente Nino Cartabellotta, a svolgere un'analisi indipendente dei dati sullacontenuti nel Documento di economia e finanza, che, oltre al bilancio consuntivo 2023, comprende anche le stime per ile per il triennio 2025-2027. "Rispetto alle previsioni di...