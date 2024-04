Gimbe dice che il governo Meloni sta mentendo sulla spesa sanitaria | “Previsioni sballate nel DEF | Italia ultima del G7”

(Di martedì 16 aprile 2024) Secondo le stime del Def appena approvato in Cdm, nel 2024 il rapporto trae Pil dovrebbe aumentare di oltre 7,6 miliardi di euro rispetto al 2023. Ma per la Fondazionesi tratta di una previsione illusoria. "Il continuo definanziamento del Servizio sanitario nazionale colloca l'tra i paesi del G7", avverte Cartabellotta.

Gimbe: 1450 euro all’anno in Liguria la spesa sanitaria per le famiglie, Pd: “Regione maglia nera” - “In Liguria ogni famiglia spende circa 1450 euro l’anno per curarsi e il 5,8 per cento dei liguri ha rinunciato alle prestazioni sanitarie. È la fotografia che emerge dai dati Istat presentati dalla F ...genova24

Salute nel Lazio, il 7 per cento delle famiglie risparmia e non si cura: il rapporto della Fondazione Gimbe - Non si investe sulla propria salute: la spesa familiare è aumentata dell'8%, passando da 1.414,68 del 2021 ai 1.527,96 del 2022 ...roma.corriere

Allarme Gimbe: “2 milioni di persone non si curano”. Ecco i motivi - Aumenta la percentuale di persone che rinunciano a prestazioni sanitarie: lo evidenzia il nuovo rapporto Gimbe ...interris