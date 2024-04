Danno erariale - 8 indagati al Comune di Piedimonte Matese

(Di martedì 23 aprile 2024). Tasse non incassate eda 700 mila euro. Per questo motivo 8 fra amministratori e dirigenti deldi(Caserta) sono stati invitati a dedurre. I fatti riguardano Imu, Tasi e Tari per le annualità 2014 e 2015. Le indagini condotte dalla Tenenza di, delegate dai Vice Procuratori Generali Ferruccio Capalbo e Raffaella Miranda, hanno evidenziato una presunta cattiva gestione da parte deldirelativamente all’omessa riscossione di crediti erariali che ha contribuito così al dissesto finanziario deldidichiarato il 10 ...

"Certo che Antonio Scurati è saltato. Ha chiesto 2mila euro per un mini-intervento". Altro che censura, altro che TeleMeloni: dietro alla mancata ospitata dello scrittore a Che sarà, su Rai 3, c'è solo una questione economica. Poche centinaia di euro , certo, ma che hanno indispettito non poco viale Mazzini. Parola di Agostino Saccà , storico dirigente Rai, che al Tempo spiega la questione dei "tariffari" nella tv di Stato. Innanzitutto, ... (liberoquotidiano)

Danno erariale da 700 mila euro: sotto accusa politici e dirigenti del comune - PIEDIMONTE MATESE – I finanzieri del Comando Provinciale di Caserta, su delega della Procura della Corte dei Conti Campania, hanno notificato inviti a dedurre nei confronti di 8 soggetti tra amministr ...casertace

Autovelox non omologati, a Brescia rischio annullamento multe per 40 milioni di euro - Per la Cassazione gli strumenti in uso devono necessariamente presentare determinate caratteristiche: rischio bilancio per la Provincia ...giornaledibrescia

Corte dei conti dissequestra beni a due dirigenti ex Azienda ospedaliera Catanzaro - per un presunto Danno erariale alle casse dell'ente. I fatti contestati ai due dirigenti risalgono a circa dieci anni fa e riguardano Il mancato introito di ingenti somme da parte dell'ex Azienda ...lametino