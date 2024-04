Scurati e il tariffario Rai - Saccà chiude il caso | Duemila eur - rischio di danno erariale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 21 aprile 2024) "Certo che Antonioè saltato. Ha chiesto 2mila euro per un mini-intervento". Altro che censura, altro che TeleMeloni: dietro alla mancata ospitata dello scrittore a Che sarà, su Rai 3, c'è solo una questione economica. Poche centinaia di euro, certo, ma che hanno indispettito non poco viale Mazzini. Parola di Agostino, storico dirigente Rai, che al Tempo spiega la questione dei "tariffari" nella tv di Stato. Innanzitutto, sgombriamo il campo dalle strumentalizzazioni: TeleMeloni non esiste. "Nei due catalizzatori di pubblico, Tg 1 e Rai 1 - spiega l'ex vicedirettore di Rai 2, due volte direttore di Rai 1, direttore del palinsesto e del marketing, direttore generale e capo della fiction - non c'è alcun segnale di sbandamento dell'ascolto sulla parte sinistra del pubblico, c'è evidente equilibrio: il Tg 1 ad aprile cresce di 1,5% ...