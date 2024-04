Maxi sequestro al colosso francese Carrefour La Procura di Milano | danno erariale da 110 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 15 aprile 2024) La Guardia di finanza diha sequestrato oltre 64dialla società Gs, che fa parte del gruppoItalia, con l’accusa di frode fiscale. Le indagini rientrano nel filone di inchieste sul fenomeno della somministrazione illecita di manodopera (i cosiddetti serbatoi di manodopera). Le ipotesi investigative, si legge nella nota della Gdf, si concentrano in particolare “su una complessa frode fiscale derivante dall’utilizzo, da parte della beneficiaria finale, del meccanismo illecito di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all’emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti per un ammontare complessivo superiore a 362 ...