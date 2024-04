Dalla Valle d' Aosta alla Sicilia giovedì - in occasione del 25 april - sono in programma tantissimi eventi in tutte le principali città italiane

(Di martedì 23 aprile 2024) Il 25e si celebra una delle date più importanti per i cittadini italiani: la liberazione dal nazifascismo grazieResistenza partigiana. Una giornata di festa, ma anche di riflessione, indella quale si organizzano ogni anno tantidiversi, tra cui cortei, manifestazioni, incontri e appuntamenti culturali. 25e, al cuore dei conflitti X ...

La squadra allenata da Andrea Bruniera aveva vinto il campionato di promozione e poi partecipato con successo al massimo campionato di calcio dilettantistico delle Marche Moie , 15 aprile 2024 – dopo oltre 20 anni dalla vittoria del campionato di promozione e la partecipazione al campionato di Eccellenza si sono ritrovati a tavola i ragazzi del Real Vallesina con la solita complicità e amicizia come se il tempo non fosse mai passato. Insieme ... (vallesina.tv)

Maccagno con Pino e Veddasca, 15 aprile 2024 – Un progetto foto grafico durato dieci anni per condividere un’esperienza di dolore e profondo affetto che è individuale ma, allo stesso tempo, comune – seppure nella diversità di ciascun caso – a migliaia di famiglie. Il lavoro esce ora dalle stanze della foto grafa varesina Fabiana Sala e viene esposto al civico museo Parisi Valle . Verrà inaugurata venerdì 19 aprile alle 17 la mostra “Honour your ... (ilgiorno)

Il sogno del L’Atletico Chiaravalle è già finito: è il GS Pero Milano a vincere (4-3) la prima semifinale della Final Four di Coppa Italia serie B. All’RDS Stadium di Genova L’Atletico si porta in vantaggio con Donati dopo appena tre minuti. Le rosanero, seppur con un gol di vantaggio, sembrano calare d’intensità; al contrario, le lombarde sembrano aumentare il ritmo, tanto che, al 15’ Cascio trova prima il pareggio poi il sorpasso. Si va a ... (ilrestodelcarlino)

Salvati dai pompieri nella notte tre ventenni con l’auto in panne a Cima Grappa - Erano rimasti bloccati con l’auto a causa di una tormenta di neve ad un chilometro Dalla vetta di Cima Grappa, nel comune di Borso del Grappa (Treviso).ecovicentino

Booking.com: le regioni più accoglienti d'Italia - Dopo aver rivelato le destinazioni più ospitali del 2024, Booking.com presenta ora le cinque regioni italiane più accoglienti: Trentino-Alto Adige, Umbria, Basilicata, Valle d'Aosta, Molise ...advtraining

Rete Izs, Schillaci: «Componente fondamentale del Ssn per la salvaguardia della salute pubblica» - Una Rete di sicurezza sanitaria trasversale che, condividendo competenze e professionalità, parte Dalla medicina veterinaria per arrivare a tutelare la salute dell’uomo, in un’ottica di ...sanita24.ilsole24ore