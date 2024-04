Maccagno | al museo Parisi Valle “Onora il padre e la madre” | foto dalla gabbia dorata

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 aprile 2024)con Pino e Veddasca, 15 aprile 2024 – Un progettografico durato dieci anni per condividere un’esperienza di dolore e profondo affetto che è individuale ma, allo stesso tempo, comune – seppure nella diversità di ciascun caso – a migliaia di famiglie. Il lavoro esce ora dalle stanze dellagrafa varesina Fabiana Sala e viene esposto al civico. Verrà inaugurata venerdì 19 aprile alle 17 la mostra “Honour your father and your mother” dell'affermatagrafa varesina Fabiana Sala, da poco rientrata dagli Stati Uniti. Si tratta di un progetto personale dedicato al tema dell'Alzheimer che si sviluppa in alcuni delicati scatti in bianco e nero che verranno proposti al pubblico per la prima volta in Italia. Il progetto La mostra ...