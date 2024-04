Dalla piccola confetteria di Alba alla donna che ha rivoluzionato le caramelle La storia delle Pastiglie Leone

L'erbazzone, la torta salata di origine medievale che nasce come piatto povero contadino, tra i piatti più amati e riconoscibili della tradizione reggiana, ha fatto un balzo in avanti verso il riconoscimento di Indicazione geografica protetta. Il ministero delle Politiche Agricole ha accolto le controdeduzioni dell'Associazione dei produttori bocciando l'opposizione di un'azienda produttrice di pasta sfoglia surgelata, che intendeva trasferire ... (gamberorosso)

L'omicidio di Danka I., la bimba di quasi 2 anni scomparsa martedì 26 marzo in Serbia, continua a scioccare la Serbia. Secondo quanto è stato ricostruito, gli uomini accusati di averla investita e uccisa avrebbero detto a suo padre di non averla vista, anche se in quel momento la stavano nascondendo nel bagagliaio della loro macchina.Continua a leggere (fanpage)