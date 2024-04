Dieci mesi dalla scomparsa della piccola Kata | oggi la bimba avrebbe compiuto 6 anni

Firenze, 16 aprile 2024 – Non ci sarà festa, candeline, torta o regali. oggi , per i sei anni di Kata , la bambina peruviana scomparsa il 10 giugno scorso dall’ex hotel Astor, la mamma della piccola, ... (lanazione)

Morte Mattia Giani, il padre del calciatore denuncia: “Il medico in campo non c’era, il defibrillatore è stato usato dopo” - “Io so solo che il medico su quel campo non c’era “. È la denuncia del padre di Mattia Giani, il calciatore morto all’ospedale Careggi di Firenze dopo aver accusato un arresto cardiaco durante la part ...ilfattoquotidiano

Nel 2023 in Trentino 1.549 interventi del Soccorso alpino - Nel 2023 il Soccorso alpino e speleologico trentino è intervenuto 1.549 volte per prestare soccorso a 1. (ANSA) ...ansa

Need for Speed Unbound: acquistabile in questo momento a 10 euro - Super promozione su Amazon per acquistare l'edizione fisica di Need for Speed Unbound a diversi mesi dalla sua uscita.everyeye