La piccola battaglia dell' erbazzone reggiano | vinta dalla sua terra di nascita

(Di venerdì 5 aprile 2024) L', la torta salata di origine medievale che nasce come piatto povero contadino, tra i piatti più amati e riconoscibilia tradizione reggiana, ha fatto un balzo in avanti verso il riconoscimento di Indicazione geografica protetta. Il ministeroe Politiche Agricole ha accolto le controdeduzioni'Associazione dei produttori bocciando l'opposizione di un'azienda produttrice di pasta sfoglia surgelata, che intendeva trasferire partea produzione in Piemonte, pur continuando a usare il nome tipico. L'opposizione piemontese Grande soddisfazione è stata espressa dal settorea ristorazione locale e dall'Associazione produttori, che è nata appositamente per tutelare e promuovere la specialità ripiena di spinaci, ...