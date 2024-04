Dalla Giunta Capitolina ok a interventi da 2 6 mln per il patrimonio storico dell’Eur

(Di martedì 23 aprile 2024) Con i fondi del Pnrr, previste opere per la conservazione della parte monumentale, la digitalizzazione dei servizi turistici, e un progetto sostenibile, per sport e disabilità, col potenziamento della Cittadella dello Sport Quattro importantiper complessivi 2.645.000 euro finalizzati alla valorizzazione dello straordinario, artistico, culturale e sportivo del quartiere Eur, nel IX

Regione Lombardia stanzia 41 milioni di euro "per rendere più accessibili le stazioni ferroviarie attraverso il riassetto e la razionalizzazione dei piazzali esterni e degli accessi, il potenziamento della rete ciclopedonale verso gli scali, l’aumento delle po stazioni per il ricovero delle biciclette, il bike e car sharing e gli interventi per l’interscambio tra diversi mezzi di trasporto". Il provvedimento, denominato “Multimodale Urbano“ e ... (ilgiorno)

La Giunta comunale di Baronissi ha delibera to, nella seduta di ieri, in merito all’ affidamento della Casa di Riposo San Francesco . Il provvedimento approva il progetto di fattibilità economico, finanziario e tecnico della struttura di Saragnano che ospita trenta anziani. Gli uffici comunali procederanno ora alla pubblicazione del bando e alla susseguente proroga tecnica del servizio in scadenza il prossimo 30 aprile. Dunque, l’attuale ... (zon)

Liste d’attesa infinite ecco la cura della Lombardia: mezzo milione di visite anche la sera e il sabato - Oltre mezzo milione di visite mediche ed esami diagnostici da effettuare entro fine anno nelle strutture sanitarie bresciane, per tentare di cancellare parte delle liste d’attesa infinite che stanno f ...brescia.corriere

Il centrodestra in Puglia chiede la mozione di sfiducia per la Giunta Emiliano - L'opposizione accusa la maggioranza di "non avere più i numeri" per governare. Nel frattempo, il presidente riunisce la Giunta per discutere del rimpasto chiesto Dalla segretaria dem Schlein ...ilfoglio