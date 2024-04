Dalla Giunta Capitolina ok a interventi da 2 6 mln per il patrimonio storico dell' Eur

La Giunta comunale di Baronissi ha deliberato, nella seduta di ieri, in merito all’affidamento della Casa di Riposo San Francesco. Il provvedimento approva il progetto di fattibilità economico, finanziario e tecnico della struttura di Saragnano che ospita trenta anziani. Gli uffici comunali procederanno ora alla pubblicazione del bando e alla susseguente proroga tecnica del servizio in scadenza il prossimo 30 aprile. Dunque, l’attuale ... (zon)

Regione Lombardia stanzia 41 milioni di euro "per rendere più accessibili le stazioni ferroviarie attraverso il riassetto e la razionalizzazione dei piazzali esterni e degli accessi, il potenziamento della rete ciclopedonale verso gli scali, l’aumento delle postazioni per il ricovero delle biciclette, il bike e car sharing e gli interventi per l’interscambio tra diversi mezzi di trasporto". Il provvedimento, denominato “Multimodale Urbano“ e ... (ilgiorno)