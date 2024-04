Baronissi | delibera affidamento gestione Casa di Riposo San Francesco | ok dalla Giunta

(Di martedì 16 aprile 2024) Lacomunale dihato, nella seduta di ieri, in merito all’delladiSan. Il provvedimento approva il progetto di fattibilità economico, finanziario e tecnico della struttura di Saragnano che ospita trenta anziani. Gli uffici comunali procederanno ora alla pubblicazione del bando e alla susseguente proroga tecnica del servizio in scadenza il prossimo 30 aprile. Dunque, l’attualeproseguirà regolarmente fino a nuovo. Laapprovata ieri, oltre ad assicurare la prosecuzione del servizio e a garantire ogni tutela agli operatori dipendenti, detta specifici indirizzi tesi all’espansione e ...

Baronissi, via libera dalla giunta all’affidamento gestione casa di riposo S. Francesco - StampaLa Giunta comunale di Baronissi ha deliberato, nella seduta di ieri, in merito all’affidamento della Casa di Riposo San Francesco. Il provvedimento approva il progetto di fattibilità economico, ...salernonotizie