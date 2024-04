Curling - Mondiali doppio misto 2024 | l’Italia vince ancor - Constantini e De Zanna superano la Danimarca 9-4

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 aprile 2024)non si ferma. Stefaniae Francesco Debattono la9-4 nel match del girone A deidiad Östersund, in Svezia. Si tratta della quinta vittoria su sei per la coppia veneta che consolida il secondo posto del raggruppamento, davanti a Giappone e Norvegia (entrambe con quattro successi e due ko), e alle spalle solo della Svizzera a punteggio pieno. La prima della classe si qualificherà direttamente per le semifinali, mentre la seconda e terza dovranno passare per il qualification game. La partenza dei due azzurri è da incorniciare.ruba la mano in un end inaugurale che ha visto labocciare due stone azzurre, prima del draw die ...