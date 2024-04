LIVE Italia-Danimarca 6-4 - Mondiali curling misto 2024 in DIRETTA | gli azzurri allungano nel settimo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00: Sempre una stone danese a punto quando mancano 2 tiri alla fine dell’end ma ci sono due stone italiane nella casa 14.58: Una stone danese a punto dopo 4 tiri del quinto end 14.49 non riesce l’ultima bocciata agli azzurri che si fanno rubare la mano . La Danimarca accorcia ulteriormente le distanze nel quarto end: 3-2 14.45: Ci sono due stone più o meno alla stessa distanza al centro della casa, ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41: Stone azzurra a punto dopo 4 tiri del quarto end 14.35: La Danimarca si deve accontentare di un punto nel terzo end. Le guardie Azzurre sono piazzate perfettamente e non permettono adì danesi di ottenere di più. Mano all’Italia per la prima volta nel match: 3-1 14.31: Una stone danese a punto dopo 4 tiri del terzo end 14.23: Mano rubata da due per l’Italia! La bocciata sulla stone piazzata ... (oasport)