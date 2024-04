Cristiano Iovino pestato dal branco | è diventato popolare per il caso Ilary Blasi

Milano – Il pestaggio che sa di spedizione punitiva. Il raid mirato, in cinque-sei contro uno, come a voler dare una lezione alla vittima designata. Il bersaglio del misterioso blitz andato in scena nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile nella zona nord-ovest di Milano è Cristiano Iovino , noto personal trainer di 37 anni. In zona Portello Stando a quanto ricostruito dal Giorno, Iovino è stato aggredito mentre stava rincasando, in zona ... (ilgiorno)

C’è un vorticoso flirt in corso tra Soleil Sorge e Cristiano Iovino, almeno così sembra, stando a quanto circola tra i fan più attenti. Gli indizi che alimentano questi rumors sono diventati sempre più insistenti, con alcuni presunti segnali notati dagli appassionati social dei due interessati. L’uomo del caffè di Ilary Blasi, dunque, torna a […] L'articolo Soleil Sorgè , flirt in corso con Cristiano Iovino? Le segnalazioni proviene da ... (dailynews24)

Per un periodo la questione era rimasta in sospeso. Ma solo mediatamente, perché i team legali dei diretti interessati hanno continuato a lavorare in vista delle prossime udienze, per le quali stanno emergendo dei nuovi dettagli scottanti. I protagonisti sono Francesco Totti (47 anni) e Ilary Blasi (42 anni). La loro storia è divenuta un argomento di discussione ormai noto persino tra coloro che non masticano il gossip. In sintesi: 20 anni ... (ilfattoquotidiano)