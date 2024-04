Cristiano Iovino - notte da incubo per l’uomo del caffè con la Blasi | pestato da branco

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 23 aprile 2024)daper il personal trainer e “uomo del caffe” con IlarydalIn questi ultimi minuti sta circolando la notizia che vede come protagonista. Anche se, in questo caso, verrebbe da dire più “vittima” visto che il ragazzo ha subito una violenta aggressione. Il tutto si sarebbe verificato nel cuore dellaa Milano tra sabato 20 e lunedì 21 aprile. A picchiarlo un gruppo formato da almeno 5-6 persone scese da un van che gliene avrebbero date di santa ragione. Il suo nome è molto conosciuto nel mondo del gossip.e Ilary(Foto Facebook) Cityrumors.itIn particolar modo per quanto ...