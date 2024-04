Totti-Ilary - aggredito Cristiano Iovino Rivelò un presunto flirt con la showgirl Cos’è successo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 aprile 2024) Il personal trainer dei vip,, è statoa Milano la notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile scorsi, intorno alle 3:30. L’uomo si trovava in via Traiano, quando da un van sono scesi circa sei persone., 37 anni, è stato accerchiato e colpito ripetutamente. Era salito alla ribalta delle cronache dopo aver svelato unconBlasi. È citato come teste nella causa di separazione tra lae l’ex capitano della Roma, Francesco.Leggi anche: Francesco, l’indiscrezione suBlasi: “Un altro tradimento dopo quello con” Che cosa èLa dinamica dei fatti, così come i motivi ...