L' affaire Totti-Blasi si tinge di giallo? Cristiano Iovino circondato e aggredito

(Di martedì 23 aprile 2024), il personal trainar del famoso "caffè" di Ilary, è stato primae poida un gruppetto di cinque o sei uomini. È questa la notizia balzata agli onori di cronaca nelle ultime ore. Stando a quanto si legge in rete, nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 aprile, il 37enne sarebbe stato raggiunto a sorpresa da alcuni sconosciuti, che avrebbero poi iniziato a picchiarlo. La brutta vicenda sarebbe accaduta nella periferia di Milano, in via Marco Ulpio Traiano. "L'uomo, che allo stato non avrebbe ancora sporto denuncia, è stato soccorso dal personale del 118 e medicato sul posto. Sono intervenuti anche i carabinieri", scrive l'Ansa. Ma facciamo un passo indietro. L'uomo, per chi non lo conoscesse, è finito negli ultimi mesi nella cronaca rosa perché ha ...

