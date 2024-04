Così cresce la minaccia dell’Is in Cisgiordania

(Di martedì 23 aprile 2024) Nella notte del 18 aprile, senza che la notizie avesse eccessiva copertura mediatica, le forze di sicurezza israeliane hanno arrestato un “agente operativo” dello Stato islamico. Il blitz per catturarlo è avvenuto a Beituina, vicino Ramallah, in, e secondo quanto riferito, il miliziano baghdadista stava progettando di eseguire un attacco nel giro di poco tempo. L’operazione congiunta per individuarlo e arrestarlo ha coinvolto la Magav (l’unità tattica anti-terrorismo della Border Police che si muove solo per operazioni sotto copertura), insieme a forze aggiuntive di supporto che si sono mosse tutte sotto il coordinamento dell’intelligence interna, Shabak. Il raid è stato frutto di mesi di indagine che hanno tracciato l’individuo, ricostruendo contatti e intenzioni. Tutto in un periodo a dir poco particolare per lo stato ebraico. Dal 7 ottobre scorso — il ...

Bambine ossessionate dai rituali di bellezza come nemmeno Cleopatra. Emanuela Calandri (foto sotto), professoressa associata in psicologia dello sviluppo e dell’educazione all’Università di Torino, non si era ancora imbattuta nelle Sephora Kids. Professoressa, il fenomeno la preoccupa? "Mi preoccupa la creatura che a 8 anni usa il retinolo senza averne bisogno, ma ancora di più la donna che diventerà a diciotto. Per controllare il corpo non ... (quotidiano)

Roma, 8 aprile 2024 – Rafael Mariano Grossi è un diplomatico argentino con 40 anni di esperienza nel campo del disarmo e della non proliferazione. Anche per la sua carica di direttore generale dell’agenzia internazionale dell’energia atomica di Vienna è abituato a misurare le parole. Ma stavolta, dopo l’ennesimo attacco a Zaporizhzhia , mette da parte la prudenza. "È un’azione gravissima, pianificata, un attacco militare diretto, non è stato un ... (quotidiano)

Il Clandestino salta la puntata del 29 aprile, perché non va in onda: ...i fan sono entusiasti del ritorno di Bolle e del suo programma sulla danza e commentano così: " Era ... L'attesa per l'appuntamento del 29 aprile cresce di giorno in giorno e gli affezionati della ...

Ecco gli audiolibri più ascoltati in Italia nel 2024 - L'ultima ricerca su un settore in crescita (con qualche sorpresa): ... il 47% degli italiani a campione ha ascoltato un libro già letto, così come quasi altrettanti (45%)... Cresce l'importanza e l'autorevolezza attribuita ai siti degli editori e dei distributori, per il ...