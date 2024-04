Zaporizhzhia | sos degli ispettori Aiea | Attacco pianificato Così cresce il rischio di un disastro atomico

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Roma, 8 aprile 2024 – Rafael Mariano Grossi è un diplomatico argentino con 40 anni di esperienza nel campo del disarmo e della non proliferazione. Anche per la sua carica di direttore generale dell’agenzia internazionale dell’energia atomica di Vienna è abituato a misurare le parole. Ma stavolta, dopo l’ennesimo, mette da parte la prudenza. "È un’azione gravissima, pianificata, unmilitare diretto, non è stato un errore e neppure una messinscena per accusare la controparte. Hanno usato deliberatamente i droni per colpire nel perimetro della centrale. Per la prima volta da novembre 2022 la più grande centrale nucleare d’Europa è stata direttamente presa di mira in un’azione militare. È intollerabile". La centrale nucleare di, controllata dalle truppe russe dal maggio 2022 ...