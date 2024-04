Conto alla rovescia per gli Internazionali BNL d’Italia 2024 | presentata al Colosseo l’edizione numero 81

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma è pronta per accogliere il grande tennis. È scattato ilper gli, in programma dal 6 al 19 maggio nella straordinaria cornice del Foro Italico. La presentazione del81 si è tenuta in una location speciale, il monumento simbolo della Capitale, il. “È la presentazione che ho sempre sognato – ha esordito il presidente della Fitp, Angelo Binaghi –. Non so se sia merito del valore degli, di quello di Sinner e delle nostre squadre campioni e finaliste mondiali, o ancora della popolarità del tennis. So che noi e Sport e Salute dobbiamo essere fieri di quello che stiamo riuscendo a fare”. La collaborazione con Sport e Salute ha infatti permesso di creare ...