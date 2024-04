Sesto - conto alla rovescia per la demolizione della stazione | cosa succederà e quando Le date da tenere a mente

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 aprile 2024)San Giovanni (Milano), 20 aprile 2024 – Parte il countdown pervecchiadiSan Giovanni. Tra giugno e agosto si entrerà nella fase clou, ma inizia già adrgarsi dai prossimi giorni l’area di cantiere. Per questo motivo, da venerdì 26 aprile la bicie il parcheggio a pagamento di interscambio rimarranno inaccessibili al pubblico e quindi chiusi. Chi ha l’abbonamento verrà trasferito in un’altra area dedicata su indicazioni di Apcoa, la società che ha in gestione la sosta. “Sono lavori preparatori per demolire sia la biciche il vecchio edificio ferroviario, che poi saranno ricostruiti a nuovo – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Antonio Lamiranda -. L’area di cantiere si estende proprio per ...