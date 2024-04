(Di martedì 23 aprile 2024) Oltre cento studenti arrestatiUniversity di Newdopo aver innalzato un accampamento proall'interno del Campus. Vi raccontiamo come sono nate lee perché non si fermeranno così facilmente.

Ci sarebbero dei problemi psichici dietro l'episodio che ha visto tre donne aggredite in centro a Modena da un 26enne, poi fermato dalla polizia (notizie.virgilio)

Tommaso Fabbri è un operatore umanitario, ex capo missione di Medici Senza Frontiere. È tra le persone che negli ultimi sette anni sono state indagate nella maxi inchiesta sul soccorso in mare, ora archiviata dal giudice di Trapani: ecco la sua testimonianza.Continua a leggere (fanpage)

Federico Fashion Style , disavventura per il noto parrucchiere delle star : il racconto social direttamente dall’ospedale Momenti che difficilmente potrà mai dimenticare visto che ha rischiato davvero grosso. La vittima in questione è un personaggio molto noto sui social network. Si tratta di Federico Fashion Style , uno dei parrucchieri più famosi d’Italia (che cura i dettagli di moltissimi personaggi nel mondo dello spettacolo). In questi ... (cityrumors)

Il racconto delle proteste pro Palestina alla Columbia di New York: “Non ci fermeremo, non avremo pace” - Oltre cento studenti arrestati alla Columbia University di New York dopo aver innalzato un accampamento pro Palestina all'interno del Campus ...fanpage

Messaggi osceni e misogini e stipendi non pagati: è bufera sullo chef star di Bad Vegan Matthew Kenney - Messaggi osceni ai dipendenti. Stipendi e affitti non pagati. Bufera sull’impero della ristorazione fondato da Matthew Kenney, uno degli chef più noti al mondo in materia di crudismo e plant-based phi ...corriere

Una formazione diventata filastrocca, il mago Herrera, la lotta con Napoli e Bologna: quando l’Inter vinse la prima stella - Sarti, Picchi, Burgnich, Facchetti, Guarnieri, Bedin, Suarez, Mazzola, Jair, Corso, Domenghini. Non è una formazione ma una filastrocca, una delle più famose del calcio italiano. Per generazioni è sta ...ilfattoquotidiano