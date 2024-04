Consulta | al via seduta Parlamento per elezione giudice costituzionale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Roma, 23 apr. (Adnkronos) - Al via alla Camera ladelper l'di unchiamato a sostituire Silvana Sciarra, cessata dal mandato lo scorso 11 novembre. Si tratta del terzo scrutinio dopo quelli dell'8 e 29 novembre sempre dello scorso anno conclusisi con un nulla di fatto. Anche in questo caso per ottenere la nomina occorrono i due terzi dei componenti l'Assemblea, vale a dire 403 voti, un tetto irraggiungibile senza un accordo tra la maggioranza, che dispone di 355 voti, e l'opposizione. Probabile perciò una nuova fumata nera.