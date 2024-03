In mille al corteo contro la funivia a Genova | “Previsti piloni tra i palazzi | ma nessuno ci ha mai consultato Opera utile solo ai turisti”

(Di domenica 24 marzo 2024) Un migliaio di persone ha attraversatoper contestare il progetto dellache dovrebbe collegare la Stazione Marittima della città con Forte Begato. Il costo dell’, finanziata con fondi statali del Piano Nazionale Complementare (PNC), si aggira oggi intorno ai 40,5 milioni di euro, ai quali si andrà ad aggiungere un milione all’anno di manutenzione ordinaria, a carico dell’Azienda di mobilità e trasporto pubblico locale. Ilanimato dal comitato “Con i piedi per terra” segue due anni di mobilitazioni per scongiurare la costruzione di questa, che prevede quattroda oltre 60 metri dei quali due conficcati tra idel quartiere ultra-cementificato del Lagaccio, costruito su un rio tombato e già oggetto di dissesto ...

