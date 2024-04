Concerto del Primo Maggio 2024 - tutto ciò che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 aprile 2024) Torna ilne del 1nella Capitale, tante le novità di questa edizione per il più grandelive gratuito d’Europa promossa da Cgil, Cisl e Uil: nuovi conduttori, Noemi e Ermal Meta, nuova location, il Circo Massimo. Quasi nove ore di musica ma anche il tema dei diritti, come da tradizione:questo neldel, il grande appuntamento, giunto alla 32ª edizione, che dal 1990 raduna, nel giorno della Festa dei Lavoratori, decine di artisti e centinaia di migliaia di spettatori per uno degli eventi più seguiti. Dopo sei anni non ci sarà più Ambra Angiolini. Alla guida dell’evento due cantanti: Noemi e Ermal Meta (che canteranno anche durante la serata). La prima parte dello show (opening), anteprima live che inizia alle 13.15 sarà ...