Malore improvviso - paracadutista della Folgore muore a soli 32 anni Il dolore e lo sconcerto di colleghi e amici

L’hanno aspettato inutilmente alla caserma di Legnago (Verona), ma il cuore di Davide ha smesso di battere. E’ morto nella caserma di Cecchignola a Roma dove da qualche giorno, venerdì 19 aprile, aveva concluso il corso da guastatore. Si è sentito male ieri mattina all’alba 22 aprile poco prima di far rientro a Legnago dove prestava servizio. E’ morto così Davide Dalla Pria, 32 anni , Paracadutista della Folgore. Dai riscontri del personale ... (forzearmatenews)

Tarantini Time QuotidianoTragedia a Martina Franca in provincia di Taranto, dove un ragazzo di 21 anni, Vanni Conserva, amatissimo e conosciutissimo, è morto a causa di un malore improvviso. Il dramma si è consumato ieri sera, quando il giovane rientrato a casa dopo aver assistito alla vittoria del Martina calcio, ha iniziato a sentirsi male, fino a perdere i sensi. Ad allertare i soccorsi sono stati i genitori, ma per il giovane non c’è ... (tarantinitime)