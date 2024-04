CONCERTONE 1 MAGGIO 2024 | IL CAST DELL’EVENTO CONDOTTO DA NOEMI E ERMAL META

Torna il consueto appuntamento con il concertone del Primo Maggio a Roma che, in questo 2024 , si trasferisce provvisoriamente nella cornice del Circo Massimo. Tanti, e più che mai caldi, sono i temi sul piatto che verranno toccati durante la maratona di musica , parole e immagini nel tentativo di sollecitare a una riflessione e a un cambiamento dall’impatto reale. Non a caso, “Costruiamo insieme un’Europa di pace, lavoro e giustizia sociale” è ... (funweek)

Al Concertone del Primo maggio di Roma ci sarà musica per tutti i gusti. Dai nomi noti come quelli di Malika Ayane, Noemi, La Rappresentante di Lista, Tananai, Colapesce Dimartino, Negramaro e Achille sino a volti nuovi di artisti molto talentuosi come Chiamamifaro, fra le migliori cantautrici italiane emergenti in circolazione, Caffellatte, Giuze, Tripolare. Oltre a certezze del mondo discografico come Motta, La Municipal, Tropico. Una line ... (quotidiano)