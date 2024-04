Clerici - che ‘belvate’ | Non mi propongono Sanremo? Peggio per loro Barbara D’Urso mi ferì moltissim - io non l’avrei mai fatto E sul sugo-gate…

(Di martedì 23 aprile 2024) Antonella- Belve (ph. Stefania Casellato) E’ una Antonellasenza peli sulla lingua quella che ha preso parte a Belve, ospite della puntata di questa sera. La conduttrice, incalzata su più fronti da Francesca Fagnani, si toglie più di qualche sassolino dalle scarpe, anche nei confronti della Rai che – a suo dire – non sempre è stata riconoscente nei suoi confronti. “La Prova del Cuoco è stato un grandissimo successo e lei disse ’stavolta mi dovranno mette al posto del cavallo della Rai’”, le dice la Fagnani. “Mai, no, mai. Anche se ogni tanto ho pensato di meritarlo”, precisa la, che aggiunge: “Beh, qualche volta era giusto che dicessero ‘cavolo, grazie, sei stata fantastica’. Ma questa azienda no. Basterebbe una pacca sulla spalla e ci ho patito di questo”. Restando in tema Rai, definisce “molto ...

