Belve anticipazioni - Antonella Clerici rivela il cantante che rifiutò il suo Sanremo perché “sapeva di sugo”

(Di martedì 23 aprile 2024)di martedì 23 aprile.svela il nome delche nel 2010 sidi andare al suo"sapeva troppo di sugo". Poi ce n’è anche per Barbara D’Urso: “Mi ferì tantissimo, quando il mio ex Eddy Martens mi tradì, lei aprì Pomeriggio Cinque dicendo: ‘domani abbiamo in esclusiva l’amante di Eddy Martens’. L’ho trovata una cosa molto sgradevole".

News tv. “Belve” , llenia Pastorelli scatenata da Fagnani : le anticipazioni dell’intervista . Interessanti interviste a personaggi che si sono conquistati uno spazio nella società con le unghie e con i denti, accostando alle proprie doti naturali della grinta in più. In una parola si tratta di ‘belve’. Sono queste le caratteristiche alla base del programma di Rai 2 di Francesca Fagnani , la quale questa sera 16 Aprile 2024 ospiterà Ilenia ... (tvzap)

