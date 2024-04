Oddio cosa ha detto - avete sentito? Alberto Matan - che scivolone in diretta su Antonella Clerici

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 20 aprile 2024) Incredibile quanto successo nelle scorse ore cono. Ad essere coinvolta la collega, che ovviamente sarà rimasta spiazzata. Gli ospiti presenti in studio a La vita inhanno subito sottolineato al padrone di casa il suo clamoroso errore e lui quasi non ci credeva di aver commesso unasimile. Si è corretto immediatamente, generando però anche tanto divertimento.o stava per parlare appunto di, quando haqualdi molto strano. Il pubblico è rimasto inizialmente sconcertato, poi ci hanno pensato le persone presenti lì ad avvertirlo e permettergli la rettifica. Anche il presentatore Rai è scoppiato a ...