Cina | svela dati su risorse di petrolio - gas tecnicamente recuperabili

Pechino , 17 mar – (Xinhua) – Una clinica dedicata ai pazienti affetti da malattie rare e’ stata inaugurata ieri a Pechino . La clinica offre una serie di servizi, dalla diagnosi e trattamento ai piani dietetici specializzati e alla riabilitazione. La clinica , una novita’ per Pechino , e’ stata istituita attraverso la collaborazione con la China Alliance for rare Diseases, sfruttando le risorse e l’esperienza dell’alleanza per miglio rare ... (romadailynews)

Ecco l'iter seguito da Jake Gyllenhaal per prepararsi al ruolo di Elwood Dalton nel remake di Doug Liman. Jake Gyllenhaal ha speso parecchie ore per trovare la forma ottimale utile per recitare nel ruolo del protagonista in Road House , remake di Doug Liman del film anni '80 Il duro del Road House . Intervistato da Men's Health insieme al suo personal trainer Jason Walsh, su cosa fosse necessario per farlo sembrare un lottatore UFC, Jake ... (movieplayer)

Moratti svela: «Zhang Costretto a stare in Cina, non è colpa sua» - Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, si è espresso così sull’importanza di una vittoria nel derby col Milan Intervenuto sulle frequenze di Radio 24, Massimo Moratti dice la sua in vista di Milan ...juventusnews24

Fallout: svelata la timeline ufficiale della serie rispetto ai videogiochi - L'adattamento televisivo di Fallout di Prime Video esiste nello stesso universo dei videogiochi, ma non ne adatta i personaggi e le storie. Lo show aggiunge anche un approfondimento della linea ...movieplayer